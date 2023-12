Wściekły Nicolas Cage wkroczył na ścieżkę slasherowej zemsty. Obłędny film trafił na HBO Max

„Mandy” zabiera nas w stylową, surrealistyczną, neonową wędrówkę przez piekło - to obraz estetycznie zachwycający, wspaniale równoważący autorskie podejście z hołdem dla gatunkowych klisz. Hipnotyzuje onirycznymi obrazami i nieśpiesznym tempem, by wnet przyśpieszyć bicie serca brutalną krwawą jatką. Nicolas Cage ma na koncie wiele dziwnych obrazów, ale ten z pewnością plasuje się w czołówce najciekawszych spośród nich. Cage jest tu zresztą obłędny - jego kreacja nie jest jedynie kolejną szarżą; to porywający występ, który pulsuje emocjami - artysta pozwala tu na ich wiarygodną erupcję, która doskonale wpasowuje się w tragedię głównego bohatera.



Rdzeń fabularny jest - jak wspomniałem - bardzo prosty (choć nie tak wtórny i oczywisty). Jak to zwykle w kinie zemsty bywa, w „Mandy” najbardziej liczy się pogoń za nią. A ta jest w tym wypadku czymś więcej, niż tylko odstrzeliwaniem kolejnych złoli. Pokryty ciężkimi, intensywnymi filtrami obraz rozsmakowuje się w dziwactwach - rozwałka jest tu uzupełniana długimi, eterycznymi dialogami; gatunkowe emocje są rozładowywane przez momenty specyficznego, czarnego humoru. „Mandy” to film fantasmagoryczny, pełen niepokojących, snujących się postaci, scenografii rodem z koszmarów, pomysłowych narzędzi zbrodni i jeszcze bardziej kreatywnych mordów.



Pisząc o fascynującej stylowości, nie sposób nie wspomnieć o ścieżce dźwiękowej autorstwa zmarłego w 2018 roku Jóhanna Jóhannssona (któremu zresztą film dedykowano) - to dzięki niej zemsta zyskuję pełnię smaku rozkoszy absolutnej. Demoniczne, syntezatorowe, przesterowane brzmienia wdzierają się w mózg i nie chcą go opuścić. Nic dziwnego, że Cosmatosa chwalono za brawurę i oryginalność - mimo upływu kilku lat, „Mandy” wciąż pozostaje tytułem unikalnym właściwie na każdej płaszczyźnie.