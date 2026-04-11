Nie żyje John Nolan. Aktor miał 87 lat

John Francis Nolan urodził się w 1938 roku. Był młodszym bratem Brendana Nolana, ojca filmowców Christophera i Jonathana. Karierę rozpoczynał podróżując z trupą teatralną po Irlandii. Studiował aktorstwo w Drama Centre w Londynie. Był członkiem Royal Shakespeare Company oraz Narodowego Teatru w Londynie.

John Nolan zmarł w wieku 87 lat

O jego śmierci poinformował serwis Stratford-Upon-Avon Herald.

John Nolan grywał w teatrze, zagrał między innymi w Richmond Theatre zagrał Romea u boku Franceski Annis w roli Julii. Wcielił się m.in. w postać Klitusa w „Juliuszu Cezarze”.



Jego kariera telewizyjna zaczęła się w latach 70 XX wieku. Zagrał między innymi w dramacie „Doomwatch” i miniserialu „Shabby Tiger”.



Polski widz może kojarzyć go z serialu „Wybrani” („Person of Interest”). W produkcji Jonathana Nolana wcielił się w Johna Greera, byłego agenta MI6. Zagrał w prawie 30 odcinkach. W kinie zagrał członka rady korporacji należącej do Bruce’a Wayne’a w filmach „Batman: Początek” i „Mroczny Rycerz powstaje”.

Konrad Chwast 11.04.2026 19:09

