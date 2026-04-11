  rozrywka
  Filmy

Nie żyje John Nolan. Aktor miał 87 lat

Aktor John Nolan zmarł w wieku 87 lat. Był wujem Jonathana and Christophera Nolana.

Konrad Chwast
John Francis Nolan urodził się w 1938 roku. Był młodszym bratem Brendana Nolana, ojca filmowców Christophera i Jonathana. Karierę rozpoczynał podróżując z trupą teatralną po Irlandii. Studiował aktorstwo w Drama Centre w Londynie. Był członkiem Royal Shakespeare Company oraz Narodowego Teatru w Londynie.

John Nolan zmarł w wieku 87 lat

O jego śmierci poinformował serwis Stratford-Upon-Avon Herald.

John Nolan grywał w teatrze, zagrał między innymi w Richmond Theatre zagrał Romea u boku Franceski Annis w roli Julii. Wcielił się m.in. w postać Klitusa w „Juliuszu Cezarze”.

Jego kariera telewizyjna zaczęła się w latach 70 XX wieku. Zagrał między innymi w dramacie „Doomwatch” i miniserialu „Shabby Tiger”.

Polski widz może kojarzyć go z serialu „Wybrani” („Person of Interest”). W produkcji Jonathana Nolana wcielił się w Johna Greera, byłego agenta MI6. Zagrał w prawie 30 odcinkach. W kinie zagrał członka rady korporacji należącej do Bruce’a Wayne’a w filmach „Batman: Początek” i „Mroczny Rycerz powstaje”.  

11.04.2026 19:09
Tagi: Batman
Najnowsze
18:36
Netflix dokłada do pieca. 5 nowości, które trzeba obejrzeć w weekend
Aktualizacja: 2026-04-11T18:36:37+02:00
15:02
Nowe lokalizacje w 6. sezonie Emily w Paryżu. Zapowiada się inaczej
Aktualizacja: 2026-04-11T15:02:00+02:00
14:14
Chase Infiniti podbija Hollywood. Ma już na koncie rolę w oscarowym filmie
Aktualizacja: 2026-04-11T14:14:31+02:00
13:15
Nikt nie mówi o najlepszym serialu tego roku. Prime Video dowiozło perłę
Aktualizacja: 2026-04-11T13:15:00+02:00
12:35
Tak absurdalnego filmu jeszcze w tym roku nie było. Jazda bez trzymanki
Aktualizacja: 2026-04-11T12:35:00+02:00
11:15
Netflix miał nakręcić film z Millie Bobby Brown. Nie zobaczymy go
Aktualizacja: 2026-04-11T11:15:48+02:00
10:51
Użytkownicy Disney+ nie mają dość nowych sci-fi. Łakną więcej
Aktualizacja: 2026-04-11T10:51:00+02:00
10:11
Wizualna perła podbija HBO Max. Polacy zakochali się w tym science fiction
Aktualizacja: 2026-04-11T10:11:00+02:00
8:44
Nowość robi rzeź na Prime Video. Użytkownicy odstawiają wszystkie inne tytuły
Aktualizacja: 2026-04-11T08:44:00+02:00
8:30
Klasyk Spielberga wleciał na HBO Max. Piękne science fiction
Aktualizacja: 2026-04-11T08:30:00+02:00
7:01
Kiedy oglądać nowe odcinki Testamentów? Serial trafił do Disney+
Aktualizacja: 2026-04-11T07:01:00+02:00
19:03
5 filmów akcji, które rozłożą cię na łopatki w ten weekend
Aktualizacja: 2026-04-10T19:03:00+02:00
18:33
HBO Max pokazał fragment 1. odcinka nowej Euforii. Dostępny za darmo
Aktualizacja: 2026-04-10T18:33:33+02:00
17:47
Jak Testamenty łączą się z Opowieścią podręcznej? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2026-04-10T17:47:57+02:00
16:55
Krytycy nienawidzą adaptacji hitowych gier, ale widzowie ją kochają. Wiem dlaczego
Aktualizacja: 2026-04-10T16:55:00+02:00
15:55
Bambi ogłasza B-Day Festival. To będą jej huczne urodziny
Aktualizacja: 2026-04-10T15:55:37+02:00
15:15
TOP 5 nowości na weekend w HBO Max. Duży wybór filmów
Aktualizacja: 2026-04-10T15:15:22+02:00
14:01
Ta śmierć w Daredevilu zmieni wszystko. Dawać następny odcinek
Aktualizacja: 2026-04-10T14:01:00+02:00
12:48
Tak wygląda Ekspedycja XD. Jest zwiastun
Aktualizacja: 2026-04-10T12:48:08+02:00
11:53
Skutki uboczne wyglądają jak adaptacja mema o smutnym Keanu. Recenzja
Aktualizacja: 2026-04-10T11:53:19+02:00
