Ten świetny dreszczowiec na Max zrealizowano iPhone'em. A ty jaką masz wymówkę, żeby nie robić filmu?

Użycie iPhone'a ma w tym wypadku sporo sensu. W końcu nagrywany przez telefony obraz wygląda nieco inaczej niż w przypadku profesjonalnych kamer. Świat przedstawiony wydaje się z jednej strony bardziej realistyczny i surowy, ale z drugiej - obcy w stosunku do tego co na co dzień oglądamy na ekranach i sprawia wrażenie zniekształconego. Dzięki temu dysonansowi Steven Soderbergh filtruje rzeczywistość przez psychikę swojej popadającej w szaleństwo bohaterki. Pozwala nam poczuć niepokój Sawyer, wzbudzając wiele wątpliwości co do wiarygodności prezentowanych wydarzeń.