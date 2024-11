Kultowy serial z waszego dzieciństwa dostała nowy sezon. I jest na Max

„Odlotowe agentki” to kanadyjsko-francuski serial animowany, za który odpowiada studio Marathon. W latach 2002-2004 tytuł był nadawany przez Fox Kids, a od 2005 do 2009 r. przez Jetix. Później pokazywały go też Disney XD, Disney Channel czy Nickelodeon Polska. Do tej pory powstało 156 odcinków, film pełnometrażowy, kilka gier wideo i książek.



Fabuła skupia się na trzech uczennicach liceum w Beverly Hills: rudowłosej i rozważnej Sam, sprytnej blondynce-flirciarze Clover oraz wrażliwej brunetce Alex. Gdy akurat nie rywalizują z niejaką Mandy o status najpopularniejszej dziewczyny w szkole i nie chodzą na zajęcia, wykonują zadania dla tajnej, Światowej Organizacji Ochrony Ludzkości. Z czasem dołączają do elity agentów dzięki awansowi na Superagentki. Czad, prawda? Humor, akcja i charyzmatyczne postacie przesądziły o popularności tytułu wśród nastolatków.