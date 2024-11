Ostatni film Clinta Eastwooda zamiast do kin trafi na Max. Właśnie pojawiła się data premiery

Clint Eastwood współpracuje z Warner Bros. już od ponad 50 lat. Do tej pory koncern wypuszczał jego kolejne projekty do kin. Z "Juror #2" firma obrała zupełnie inną strategię. Produkcja zadebiutowała w październiku na AFI Fest, a potem w Stanach Zjednoczonych produkcja otrzymała bardzo ograniczoną dystrybucję na wielkich ekranach. Trafiła też do paru europejskich krajów, ale akurat nie u nas. My musimy poczekać na jej premierę streamingową.



Dlaczego Warner Bros. Discovery zdecydowało się tak potraktować produkcję zapowiadaną jako ostatni film Clinta Eastwooda? Jak zwykle w takich przypadkach rozchodzi się o pieniądze. Owszem, legendarny reżyser zrobił dla wytwórni parę hitów. Od czasów "Snajpera" jego kolejne projekty nie cieszą się już jednak ani zainteresowaniem publiczności, ani nie walczą o najważniejsze nagrody branżowe.