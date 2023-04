Nike płaciło 5 tysięcy dolarów kary za każdy występ Jordana w ich butach. Fakty i fikcja w filmie "AIR"

Nie jest do końca jasne, czy prawdą jest, jakoby założyciel firmy Nike miał jeździł fioletowym Porsche, którego odcień uparcie kazał nazywać winogronowym, jednak pewnym jest, że rejestracja samochodu "NIKEMN", która została pokazana w zwiastunie, znajdowała się również na prawdziwym aucie Knighta - czarnej Acurze NSX, o czym wspomniał Donald Katz w książce "Just Do It: The Nike Spirit in the Corporate World".