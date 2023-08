Do serwisu Netflix wpadła mocna koreańska produkcja i nietypowy kryminał. Sprawdź wszystkie nowości

Wczoraj na Netfliksie było bardzo wesoło. Do serwisu wpadły bowiem dwie komediowe kontynuacje - 4. część sitcomu "The Upshaws" oraz 2. sezon serialu dla najmłodszych - "Mój tata jest łowcą kosmitów". Dzisiaj na platformie klimat zostanie nieco podkręcony, a to za sprawą dwóch mocnych produkcji. Mroczną atmosferę przełamie pogodny film romantyczny, a także familijna animacja dla dzieci. Sprawdzamy, co zadebiutowało na Netfliksie.