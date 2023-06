Sequel pikantnej komedii romantycznej króluje wśród nowości serwisu Netflix. Sprawdzamy piątkowe premiery

Co jakiś czas w serwisie Netflix pojawiają się produkcje znad Bosforu i dziś zadebiutuje kolejna z nich, a tym razem będzie to komedia romantyczna - “Miłość na pierwszym planie”. Fabuła filmu skupia się na parze, która podstępem została skojarzona przez swoje dwie wścibskie babcie, które usilnie starały się doprowadzić do spotkania swoich dorosłych już wnucząt. Wraz z ponownym zetknięciem się bohaterów, ożywają w nich nie tylko uczucia z dzieciństwa, ale i kłótnie z przeszłości.