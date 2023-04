To już koniec HBO Max, w Polsce też. Co z Playerem?

Warner Bros. Discovery tworzy kolejny serwis wideo na żądanie. Discovery+ i HBO Max idą do lamusa, a zastąpi je serwis o nazwie… Max. Dotyczy to również polskiego rynku, chociaż minął ledwie rok od debiutu nowego streamingu od HBO w naszym kraju. A co w tym układzie z naszym rodzimym Playerem? Świetlanej przyszłości mu nie wróżę, ale dla widzów to akurat dobre wieści.