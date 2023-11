Mistrz szachowy chwali się, że wymyślił nowy ruch. Polacy: to Gambit Sandomierski z "Ojca Mateusza"

Levy „GothamChess” Rozman to amerykański streamer i szachista, który ma na koncie tytuły mistrza krajowego, mistrza FIDE oraz mistrza międzynarodowego. Jego kanał na YouTube to najpopularniejszy pod względem liczby subskrybentów kanał o tematyce szachowej - śledzi go 4,5 mln osób.



9 dni temu Rozman pochwalił się w sieci nowym otwarciem, które nazwał „The Disrespect Gambit”. Opiera się ono na zlekceważeniu pierwszych ośmiu ruchów - a zatem na powrotach w te same miejsca. Fakt, że ostatecznie rozgrywka i tak skończyła się zwycięstwem Rozmana, był zaskakujący nawet dla niego samego - opublikowany przez niego materiał miał, rzecz jasna, charakter humorystyczny.



Jeszcze większym zaskoczeniem dla mistrza musiała się okazać reakcja sporej części widzów - w tym wypadku pochodzących z Polski. Pod filmem pojawiały się kolejne żartobliwe komentarze o podobnej treści: