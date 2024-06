61. KFPP w Opolu 2024: "Premiery" i "Debiuty". Kto wygrał?

Jeśli zaś chodzi o debiuty - było równie emocjonująco. Na scenie pojawiły się twarze znane z poprzednich edycji programów "The Voice of Poland" oraz "Szansy na sukces", a także zupełnie nowi i ambitni wykonawcy. Segment "Debiuty" poprowadzili Julia Święch, Aleksander Lipski i Kacper Zembrzucki, czyli młodzi prowadzący znani z programu "No... wiadomo". Zwycięzcą nagrody głównej okazał się być Nobert Wronka, natomiast nagroda publiczności została przyznana Alanowi Cymbaliście. Wszyscy artyści prezentowali utwory z repertuaru Czesława Niemena.