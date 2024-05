Gdzie obejrzeć 61. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu 2024? Harmonogram

To już po raz 61. w Opolu i przed telewizorami zbiorą się fani muzyki, by obejrzeć kolejną edycję Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Gdzie obejrzeć transmisję? Jak wygląda harmonogram występów? Kto pojawi się na scenie? Oto wszystko, co musisz wiedzieć o nadchodzącym wydarzeniu.