Afery, awantury i polityka. Największe skandale na Festiwalu w Opolu

Podczas koncertu "Czas ołowiu" na 60. edycji KFPP, który miał być hołdem dla uznanych, nieżyjących już artystów, widzowie wyruszyli w sentymentalną podróż do przeszłości. Znane gwiazdy wykonały wówczas kultowe utwory mające przypomnieć tych, którzy odeszli. W tym samym czasie na telebimie wyświetlane były fotografie zmarłych gwiazd polskiej sceny muzycznej, wśród których znalazła się także Jolanta Borusiewicz (wokalistka na opolskiej scenie wystąpiła trzykrotnie, pierwszy raz 56 lat temu). Okazało się jednak, że artystka żyje i ma się dobrze. Co więcej, jakiś czas przed festiwalem w Opolu wystąpiła ona programie "Piosenka dla ciebie", emitowanym przez TVP3 Lublin. "Nie mam słów na to zajście. Dziwi mnie to, że organizatorzy i TVP nie zadali sobie nawet trudu, by sprawdzić, czyje zdjęcia zamieszczają w gronie tych, którzy odeszli" - skomentowała 79-letnia artystka.