Opowieść podręcznej szykuje się na rewolucję. Brawurowa zapowiedź finałowego sezonu

"Opowieść podręcznej" zadebiutowała jeszcze w 2017 roku. W nowej adaptacji prozy Margaret Atwood zakochali się zarówno widzowie, jak i krytycy. Nie dość, że ze względu na popularność ciągle go odnawiano na nowe sezony, to jeszcze w czasie swojego trwania zdobył mnóstwo nagród Emmy i dwa Złote Globy - w 2018 roku dla najlepszego serialu dramatycznego i najlepszej aktorki w serialu dramatycznym Elisabeth Moss.



Wszystko ma jednak swój kres i każdy serial, obojętnie jakby nie był chwalony i jakby widzowie go nie lubili, musi kiedyś dobiec kończa. Czas "Opowieści podręcznej" zbliża się już wielkimi krokami, bo jak wiemy od dłuższej chwili, nadchodzący 6. sezon serialu będzie tym ostatnim.