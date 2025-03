Ten (neo)western ominął polskie kina i trafił do streamingu. Ogląda się go jak filmy braci Coen

Nic dziwnego, że "Ostatni przystanek w hrabstwie Yuma" ominął polskie kina. Nawet w Stanach Zjednoczonych film trafił do bardzo ograniczonej dystrybucji na wielkich ekranach. Jednakże w dystrybucji cyfrowej pojawił się jeszcze w maju zeszłego roku. U nas do tej pory nie dało się go legalnie obejrzeć. Na szczęście wreszcie możemy nadrobić tę zaległość. Na pewno warto to zrobić, bo mówimy o produkcji nietuzinkowej, przywodzącej na myśl twórczość największych tuz postmodernizmu.



"Ostatni przystanek w hrabstwie Yuma" ogląda się niczym zagubiony film braci Coen. W końcu mamy tu lubiany przez nich prowincjonalny setting, klaustrofobiczny klimat i stopniowe narastanie przemocy. A do tego wszystko zaczyna się od punktu wyjścia rodem z ich debiutu "Śmiertelnie prostego". W końcu to opowieść o ludziach wplątanych w zbrodnię.