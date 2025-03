Przy tym nowym serialu z Max, Rick i Morty wydają się grzeczną kreskówką dla dzieci

Serial eksploruje klasyczną w gruncie rzeczy konwencję „przemocy kreskówkowej”, choć w wersji znacznie bardziej dosadnej i niepokojącej. W gruncie rzeczy wpisuje się w styl kreskówek Adult Swim, które lubią mieszać nadzwyczajność z przyziemnością, choć tu, mam wrażenie, jest najodważniej. W ogóle dostajemy tu całkiem sporo naprawdę kreatywnych i interesujących (choć przy tym mocno pokręconych, absurdalnych) pomysłów - odpinana macica czy prezydent-automat z przekąskami to tylko wierzchołek góry lodowej. Za każdym z nich, rzecz jasna, stoi coś więcej. Sporo tu materiału do indywidualnej interpretacji.



Co ważne, całość zakorzeniona jest w emocjach i relacjach - owszem, raczej tych ekstremalnych, ale wciąż prawdziwych. Wątki dotyczące miłości, żałoby, samoakceptacji, rodziny czy przyjaźni są na tyle autentyczne, że równoważą absurdalny charakter części komponentów produkcji. W przeciwnym wypadku byłaby raczej ciężkostrawna. Kto wie, być może ostatecznie się taka okaże? Póki co, po seansie pierwszych epizodów, wystawienie serialowi jednoznacznej oceny jest wykluczone: z całą pewnością nie mamy jednak do czynienia z porażką. Za dużo tu kreatywności i twórczej świadomości. Przynajmniej na razie.