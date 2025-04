Opowieść podręcznej, sezon 6.: gdzie obejrzeć serial? Kiedy kolejne odcinki i ile ich będzie?

Serial, który przez długie lata ściskał gardła rzeszy widzów, skłaniał do refleksji nad mentalnym kierunkiem społeczeństw i zostawiał emocjonalne siniaki - wrócił z ostatnim, 6. sezonem. Opowieść podręcznej” („The Handmaid’s Tale”), adaptacja powieści Margaret Atwood i niewątpliwie jeden z najważniejszych seriali XXI wieku, domknie swój brutalny, ale piekielnie wciągający rozdział. Co wiemy o nowej serii?



Twórcy serialu potwierdzili, że 6. sezon „Opowieści podręcznej” będzie jego ostatnim. Showrunner Bruce Miller (który zresztą przygotowuje już spin-off „The Testaments”, oparty na kontynuacji powieści Atwood) zapowiada, że historia June zostanie doprowadzona do ostatecznego finału (narracyjnie i emocjonalnie) - ale niekoniecznie szczęśliwego. Choć seria z każdą kolejną odsłoną coraz bardziej odchodziła od książkowego pierwowzoru, jej ton i przekaz pozostały wierne duchowi oryginału: Gilead to nie tylko miejsce, to system. I ten system nie odpuszcza bez walki.



June (Elisabeth Moss) na koniec poprzedniej serii opuściła Kanadę w dramatycznych okolicznościach. Luke został aresztowany, Serena walczyła o swoje dziecko, a Gilead rozszerzał wpływy, coraz śmielej ingerując w kanadyjską rzeczywistość. Serial coraz mocniej przesuwał akcenty: z osobistego dramatu jednej kobiety w stronę opowieści o władzy, migracji i ideologiach. I choć niektórzy widzowie narzekali, że historia June za bardzo dryfuje w stronę politycznego thrillera, wielu doceniło, że twórcy nie powielają schematów.



6. sezon skupia się na wielkiej eskalacji konfliktu między Gileadem a resztą świata.