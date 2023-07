Od bomby atomowej do filmu Christophera Nolana. Jaki był i jak żył Oppenheimer, niszczyciel światów?

Urodził się w Nowym Jorku - 22 kwietnia 1904 roku; w czasie, gdy nauka zapoczątkowała drugą rewolucję amerykańską - techniczne nowinki zmieniały życie zwyczajnych ludzi, a skonstruowanie silnika spalinowego, rozwój lotnictwa i inne wynalazki sprawiły, że jeżdżący konno naród przeszedł spektakularną transformację. Robert był synem Juliusa, niemieckiego handlarza tekstyliami, oraz Elli Friedman, artystki. Studiował w Ethical Culture Society School (której laboratorium fizyczne zostało nazwane jego imieniem) i poszedł na Harvard w 1922 roku, zamierzając zostać chemikiem - wkrótce jednak przeszedł na fizykę. Ukończył ją z wyróżnieniem w 1925 roku i wyjechał do Anglii, by tam prowadzić badania w Cavendish Laboratory na Cambridge.



W 1926 roku Oppenheimer udał się na Uniwersytet w Getyndze, by studiować pod kierunkiem Maxa Borna - uzyskał stopień doktora w wieku zaledwie 22 lat. Również tam opublikował wiele ważnych wkładów do świeżo opracowanej teorii kwantowej, m.in. słynny artykuł na temat tak zwanego przybliżenia Borna-Oppenheimera, które oddziela ruch jądrowy od ruchu elektronicznego w matematycznym traktowaniu cząsteczek. W latach 1929-1942 obejmował etat profesorski na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.



Oppenheimer został uznany za ojca założyciela amerykańskiej szkoły fizyki teoretycznej. Prowadził ważne badania w zakresie astrofizyki, fizyki jądrowej, spektroskopii i kwantowej teorii pola. Odpowiada za istotny wkład w teorię pęków promieni kosmicznych; wykonał pracę, która ostatecznie doprowadziła do opisania tunelowania kwantowego. W latach trzydziestych jako pierwszy napisał artykuły sugerujące istnienie tego, co dziś nazywamy czarnymi dziurami.



W maju 1942 roku otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału w obliczeniach neutronowych związanych z powstającym właśnie projektem amerykańskiej bomby atomowej, który znany jest pod późniejszą nazwą Projekt Manhattan. W czerwcu 1942 r. generał Leslie Groves mianował Oppenheimera dyrektorem naukowym Projektu Manhattan.