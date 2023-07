"Oppenheimer" może być jego przełomową rolą, ale Cillian Murphy już jest uwielbiany. Sylwetka aktora

Jego przygoda z teatrem nie trwała jednak długo - w międzyczasie Cillian, już jako dwudziestolatek, wraz ze swoim bratem założył zespół The Sons of Mr. Green Genes, który, mimo ogromnej miłości chłopaka do muzyki, także nie przetrwał próby czasu. W 1996 roku Cillian spróbował swoich sił jako student prawa, jednak jego przygoda ze studiami skończyła się po zaledwie roku. Wtedy też nastąpił przełom w jego życiu, a to za sprawą wspomnianego już Pata Kiernana oraz inscenizacji "Mechanicznej pomarańczy".