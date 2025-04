Orange Warsaw Festival 2025: bilety. Ile kosztują? Gdzie kupić?

Do niedawna można było spekulować, czy Orange Warsaw Festival w ogóle się odbędzie. Festiwal stanął pod znakiem zapytania, kiedy internauci zaczęli upominać się o ogłoszenia kolejnych artystów, a organizatorzy milczeli. Ostatni komunikat od OWF opublikowano na Instagramie 3 marca i po raz kolejny pojawiła się informacja, że do line-upu dołączają Charli xcx i Chappell Roan (Charli xcx została ogłoszona pierwszą headlinerką festiwalu w grudniu 2024 r., a Chappell Roan drugą headlinerką w lutym tego roku). Oprócz nich na wydarzeniu mają pojawić się Michael Kiwanuka oraz Barry Can't Swim i... to by było na tyle, jeśli chodzi o artystów.