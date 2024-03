Te aktorki mają na swoim koncie najwięcej Oscarów. Jedna gwiazda dostała aż 4 nagrody

Kto z kobiecego aktorskiego grona może pochwalić się największą liczbą nagród? To Katharine Hepburn, która zmarła 29 czerwca 2003 r. Była laureatką aż 4 statuetek oraz 12 nominacji w kategorii najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Była jedną z legend "Złotej Ery Hollywood". Z kolei American Film Institute umieścił jej nazwisko na 1. miejscu w opublikowanym przez siebie rankingu "największych aktorek wszech czasów", ale też nazwał ją pod koniec lat 90. najlepszą aktorką wśród 50 największych legend kina, których debiut miał miejsce przed rokiem 1950.



W 1933 r. gwiazda zagrała w filmie "Poranna chwała", który dał jej pierwszego Oscara. A warto podkreślić, że był to dopiero trzeci film w karierze. Kolejny Oscar przyszedł w 1968 r. za rolę w filmie "Zgadnij, kto przyjdzie na obiad". Rok później zdobyła kolejną nagrodę, Oscara za rolę Eleonory Akwitańskiej w produkcji "Lew w zimie". Statuetkę otrzymała ex aequo z Barbrą Streisand. Warto dodać, że był to jedyny przypadek w historii rozdania Oscarów, gdy dwie aktorki dostały jednego Oscara, ponieważ otrzymały tyle samo głosów od członków Akademii.



Hepburn stała się też drugą aktorką w historii, która zgarnęła Oscara dwa lata z rzędu. Później szczęśliwe okazały się dla niej lata 80. W 1891 r. pojawiła się w filmie "Nad złotym stawem" razem z przedstawicielami klanu Fondów: Henrym oraz Jane. Produkcja przyniosła jej czwartego i ostatniego Oscara. Co ciekawe, wielka gwiazda Hollywood ani razu nie odebrała nagrody osobiście. Po prostu nie przychodziła na ceremonię rozdania nagród. Na gali pojawiła się jedynie w 1974 r by wręczyć nagrodę im. Irvinga G. Thalberga, którą otrzymał jej przyjaciel Lawrence Weingarten.