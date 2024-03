Nie, żeby "Pamięć" mocnym filmem nie była. Potrafi uderzyć widza prosto w trzewia, kiedy ślimaczym tempem wyciąga na wierzch kolejne traumy swoich bohaterów. Sylvię poznajemy na spotkaniu AA. Jest trzeźwa już od 13 lat. Samotnie wychowuje nastoletnią córkę w przytulnym mieszkanku położonym w niekoniecznie zamożnej dzielnicy. Saul dosiada się do niej na zjeździe absolwentów liceum, podąża za nią do domu. Spędza nawet noc pod jej oknami, podczas gdy ona drży ze strachu. Jego twarz wydaje jej się znajoma, ale on zupełnie nie wie, dlaczego ją śledził.



Sylvia i Saul są dwiema stronami ten samej monety. Pamięć ich boli na różne sposoby. Ona chce zapomnieć, on pragnie pamiętać, ale nie może. Ma demencję. Michel Franco opowiada w ten sposób o zakopanej w umyśle traumy i terminalnej choroby. Wchodzi na tereny, po których kino nie lubi się poruszać, a jeśli już to robi to zazwyczaj z subtelnością gatunkowego czołgu. Nawet unikający większości pułapek "Ojciec" nie uchronił się przecież od melodramatycznych klisz. "Pamięć" nie ma nic z jego finezji, bo reżyser nie zabiera nas na wycieczkę po meandrach zwichrowanego chorobą umysłu. Stawia na twardy realizm. Podgląda swoich bohaterów, jak próbują sobie radzić w codziennym życiu, którzy odnajdują się i gubią na nowo. Podchodzi do podejmowanych tematów z taką ostrożnością i wrażliwością, że unika wszystkich czekających na niego min.



O poprzednim filmie Michela Franco poczytasz na Spider's Web: „Sundown” to film, który ogląda się jak na szpilkach. Tim Roth w głównej roli rządzi