"Sundown" z pewnością nie należy do filmów łatwych. Ba, nawet koło nich nie stał. Jego seans daje jednak mnóstwo satysfakcji. Bo jak już na początku ściśnie widza za gardło, to potem nie puszcza go do samego końca. Franco buduje gęstą atmosferę surowymi, acz niezwykle skutecznymi środkami. W tym tkwi największa moc tej produkcji. Dzięki temu was przytłoczy i nie pozwoli o sobie zapomnieć jeszcze długo po obejrzeniu.