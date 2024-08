Netflix obiecał mi kryminał, a dał telenowelę. W telewizji przełączylibyście kanał

"Pan domu" to produkcja z kategorii tych szokujących, ale nie w znaczeniu przyjemnego podniesienia adrenaliny. Próbuję pozbierać myśli, bo wciąż nie rozumiem, za co można by było pochwalić ten serial (a zawsze szukam choć cienia pozytywnych aspektów) - to po prostu kolejna turecka telenowela w tajskiej wersji, która przez swoje paskudne, wulgarne i brutalne sceny z oczywistych względów nie mogła trafić do telewizji. Zamiast tego maglują ją widzowie Netfliksa, do których mam jeden apel: przestańcie to oglądać. Serio.