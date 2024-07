Powtórzę: „Podróż” bywa trudna do ogarnięcia bez uprzedniego obejrzenia oryginału filmu. W gruncie rzeczy, gdy spojrzymy na liczbę i czas trwania odcinków, dojdziemy do wniosku, że jest to kolejny, około 110-minutowy film, który podzielono na rozdziały. Wydaje mi się jednak, że była to rozsądna decyzja - biorąc pod uwagę to, jak bardzo realistyczna i trudna emocjonalnie jest ta produkcja, lepiej dawkować ją sobie w partiach.



Nie jest to natomiast serial subtelny. Òlòturé ledwo unika śmierci i jest zdeterminowana, by wrócić z Nigru do oddalonego o 1500 km Lagos. Wpadła w pułapkę, ale wciąż jest przekonana, że uda jej się zdjąć przykrywkę z kręgów handlarzy. Jest to jednak determinacja, którą rozumiemy, znając już trochę tę bohaterkę - oczywiście, można mówić, że akurat temu elementowi brakuje wiarygodności, bo większość ludzi dawno by już odpuściła, ale ustalmy: większość to nie wszyscy.