Nowy thriller science fiction Netfliksa wciąga od pierwszych minut. A potem pokazuje widzom środkowy palec

Niestety: choć pierwszy kwadrans "Paradise" potrafi zaintrygować i zainteresować pomysłem wyjściowym, z każdą kolejną sceną coraz bardziej rozczarowuje. Twórcy niemieckojęzycznego obrazu zdecydowali się bowiem popełnić popularny w tego typu produkcjach grzech kreatywny: najpierw skutecznie zwodzą i obiecują świeże mięso, by następnie bezwstydnie zasypać nas kliszami.



Potencjał był ogromny. Oto prowadzona przez bezwzględną kobietę korporacja, która otwarcie mówi społeczeństwu: "przestańcie być ageistami". Ta sama szefowa korzysta jednocześnie z unikalnych możliwości firmy, by się odmłodzić. Tego typu motyw można eksplorować na różne sposoby, budując ciekawe alegorie i wysnuwając rozmaite wnioski. Lęk przed śmiercią, ageizm, godne starzenie się czy, dajmy na to, gorączkująca internautów z całego świata Big Pharma to zaledwie garść wątków, którymi twórcy mogliby się pobawić. Nic z tego: "Paradise" prezentuje pewien koncept, ale go nie bada. Pozostawia go nietkniętym.