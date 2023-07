Netflix szuka specjalisty. Na tym stanowisku zarobisz 3,6 mln zł rocznie

WGA i SAG-AFTRA nadal wyrażają poważne obawy dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w przemyśle filmowym - a jednak koncerny doskonale zdają sobie sprawę z tego, że AI to potężne narzędzie, które może w przyszłości stać się gwarancją potężnych oszczędności. Dlatego też swoim nowym specjalistom zamierzają zapłacić poważne pieniądze - widełki za powyżej opisaną funkcję w Netfliksie to od 300 tys. dol. (1,2 mln zł) do nawet 900 tys. dol. (3,6 mln zł)



WGA rozpoczęło swój strajk w maju w nadziei na polepszenie warunków pracy i bezpieczeństwa czy ochronę przed sztuczną inteligencją. W swoich propozycjach poprosiło studia o stworzenie przepisów, które zapobiegają zastępowaniu przez AI scenarzystów lub wykorzystywaniu pracy twórców do szkolenia AI. Jednak AMPTP odrzuciło postulaty, proponując jedynie zorganizowanie spotkań w celu omówienia postępów technologicznych.