Kostium sexy-pielęgniarki to kiepski żart. Pielęgniarka mówi nam, dlaczego nie wolno seksualizować tego zawodu

W całej dyskusji padały takie stwierdzenia, jak: bez przesady że to tylko żarty, żeby wyjąć kijek z pewnej części ciała. Tylko że ja mam poczucie humoru i ono jest nam wszystkim bardzo potrzebne. Gdyby tak nie było, to byśmy nie organizowali pielęgniarskiego roasta podczas Instakongresu. Lecz w tym zjawisku sprowadzanie tematu seksualizacji do poziomu żartu, umniejsza problemowi i go legitymizuje, wtłaczając innym, że żadnego problemu nie ma. Zapominamy jednak o jednej rzeczy: za skutkami takiego umniejszania, stoją konkretne historie ludzi. Jakby zareagowała taka komentująca osoba, gdyby to ją dotknęła taka przemoc? Bo konsekwencją seksualizacji jest molestowanie czy dyskryminacja. Więc wtedy kiedy ktoś na przykład w miejscu pracy uderzy nas w pośladki, to nie jest to śmieszne

- wyjaśnia Woda.