Tak polskie celebrytki mocno naraziły się pielęgniarkom. Poszło o pielęgniarski uniform

W zaciekłej dyskusji pielęgniarek i innych grup społecznych klaruje się kilka wątków. Na pewno, jak to jeden z internautów zauważył, żyjemy w czasach ogromnej poprawności politycznej i popadanie w paranoję, gdzie już nie można z niczego się śmiać, dobre nie jest. Lecz warto pamiętać o tym, że pielęgniarki są bardzo mocno narażone na obleśne i wulgarne odzywki, chyba najmocniej z przedstawicieli tzw. mundurowych zawodów. Mając do czynienia z różnymi pokoleniami pacjentów, wielu z nich nie widzi nic złego w komentowaniu wyglądu czy odzywaniu się do nich w określony sposób.



Z pewnością treści prezentowane przez obie celebrytki mają wpływ na taki, a nie inny wizerunek pielęgniarki, mimo że - tak jak napisała Herbuś - obie mogą nie mieć świadomości, jak poważny jest to problem w medycznej branży. Myślę, że ważne w tym wszystkim jest to, aby słuchać siebie nawzajem i podejść do tego tematu z szacunkiem. Możemy pomyśleć sobie w duchu lub napisać, żeby nabrać trochę dystansu do tego pielęgniarskich przebieranek, lecz z pewnością wielu z nas nie ma pojęcia z czym muszą mierzyć się kobiety wykonujące ten zawód. Może warto też pomyśleć o szerszej dyskusji, nie tylko na Instagramie, gdzie nie wszystkie pokolenia mają przecież styczność z tą aplikacją.