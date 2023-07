Zwiastun sequelu "Egzorcysty" zadebiutował w sieci. Znamy datę premiery

Horror w reżyserii Davida Gordona Greena jest pierwszym filmem z zaplanowanej trylogii. Opowiada on historię Victora Fieldienga, który samotnie wychowuje swoją córkę Angelę. Kiedy Angela i jej przyjaciółka Katherine znikają w lesie, w poszukiwania angażują się lokalne władze, media oraz sąsiedzi rodzin. Dziewczynki odnajdują się po 3 dniach, nie pamiętając, co się z nimi właściwie działo. Z biegiem czasu okazuje się, że zaginione dzieci zostały prawdopodobnie opętane, a zdesperowany Victor postanawia odszukać jedyną osobę, która była świadkiem podobnych nadprzyrodzonych zjawisk - Chris MacNeil. W rolach głównych wystąpili Leslie Odom Jr., Lidya Jewett, Olivia Marcum i Ellen Burstyn.



"The Exorcist: Believer" zadebiutuje w kinach 13 października 2023 roku. Druga część trylogii w reżyserii Davida Gordona Greena - "The Exorcist: Deceiver" - zaplanowana jest na 18 kwietnia 2025 roku.