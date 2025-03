Piła XI anulowana - to koniec serii. I duży cios dla studia

Niestety, jak potwierdzają kolejne zachodnie media z „The Hollywood Reporter” na czele, „Piła XI” została anulowana. Przyczyną okazały się konflikty między producentami. Jeden z nich chciał za wszelką cenę doprowadzić film do skutku, podczas gdy drugi konsekwentnie hamował jego realizację. Niechęć do wypracowania kompromisu doprowadziła do patowej sytuacji - próby mediacji ze strony Lionsgate spełzły bowiem na niczym. Źródła podają, że franczyza może zostać sprzedana innej wytwórni, ale wówczas prawdopodobnie czeka ją restart.