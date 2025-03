Co się dzieje z kinami? Wielkie pustki mimo wiosennej przerwy

Tymczasem szefostwo Kerchup Entertainment mają powody do radości - ocalona przed wyrzuceniem do śmieci animacja „Looney Tunes: Porky i Daffy ratują świat” to ich najbardziej kasowy film w historii (do tej pory tylko dwa ich filmy uzyskały więcej niż 1 mln dol. wpływów w amerykańskich kinach - ale mniej niż 5 mln). Obraz był pierwotnie zrealizowany przez Warnera dla Max, ale szef David Zaslav postanowił go sprzedać (lub „skasować” i odpisać od podatku, gdyby nie znalazł kupca).



Tak czy inaczej: kiepsko to wygląda. Pięć premier w tzw. spring break powinno przyciągnąć większą liczbę widzów; kiniarze nie mogą już obwiniać pandemii czy zimowych burz. Kina apelują do studiów o więcej filmów, ale wyraźnie widać, że liczy się co innego - niekoniecznie jakość, a większe budżety, plejada gwiazd, intensywna i wszechobecna promocja, wreszcie: coś rozpoznawalnego, znana franczyza, remake, sequel, prequel, spin-off, requel, reboot... Lepiej mieć jedną wielką produkcję, w którą studio faktycznie sporo zainwestowało, niż kilka tytułów, które nie budzą większego zainteresowania i której nie reklamuje się z odpowiednim rozmachem.



Jak skomentował jeden z ekspertów finansowych: „To nie problem rynku, to problem studiów, które nie produkują filmów trafiających do szerokiej publiczności.” I traktują kina jako narzędzie marketingu dla swoich produkcji. Cóż, albo to, albo zalew wtórnej papki dla mas.



Czy przyszły tydzień okaże się lepszy? Być może. Przed nami kilka dużych premier: nowa „Śnieżka”, „The Alto Knights” z Robertem de Niro czy horror sci-fi „Ash” z Aaronem Paulem i Eizą Gonzalez.