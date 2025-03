Apetyt: wyjaśniamy zakończenie hitu Netfliksa. Dlaczego zrobiło się tak brutalnie?

"Apetyt" od czasu swojej premiery nie schodzi ze ścisłej czołówki zestawienia najpopularniejszych filmów dostępnych na Netfliksie. Z jej pierwszego miejsca wykopało go dopiero "The Electric State" - najdroższy pełny metraż w historii platformy. Obecnie niemiecki thriller zajmuje drugą pozycję topki. Wszyscy zainteresowani już go chyba widzieli, więc poniższe streszczenie fabuły przed analizą zakończenia bardziej niż z rzeczywistej potrzeby, wynika z kronikarskiego obowiązku.



Jak dobrze wiecie, "Apetyt" opowiada o zamożnej niemieckiej rodzinie, która spędza wakacje na francuskiej prowincji. Ich beztroskie wakacje psuje drobny incydent: John pod wpływem alkoholu potrąca Teodorę - sprzątaczkę z pobliskiego hotelu. Z powodu fizycznego urazu dziewczyna domaga się zatrudnienia jako gosposia w wynajmowanym przez nich domku. Bohaterowie niechętnie się na to zgadzają, a ona wywraca ich życie do góry nogami.