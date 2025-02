Disney ogranicza program różnorodności i równości. Chce zakończyć wojny kulturowe

Znaczy się: Disney dokręca śrubę, maksymalizując skupienie na wynikach biznesowych i dostosowaniu się do tak zwanych wartości korporacyjnych. Nie tak dawno temu dyrektor generalny Disneya, Bob Iger, stwierdził, że pracujący dla studia twórcy „zatracili sens swojej pracy” - i obiecał akcjonariuszom, że firma skupi się na „dostarczaniu rozrywki”, a nie „przekazywaniu treści” w swoich przyszłych produkcjach. Teraz CEO zrobił kolejny krok w realizacji swojej wizji „uspokojenia sytuacji” w Disneyu „po latach wojen kulturowych”.



Jak donosi „Axios”, Disney znacząco ogranicza swój program różnorodności, równości i integracji, kierując się teraz głównie „wynikami biznesowymi” (wcześniej, rzecz jasna, kierował się tym samym, ale koniunktura zaczęła się zmieniać). Portal dotarł do notatki wysłanej do pracowników - część z nich nie kryje swojego niezadowolenia z tej decyzji.