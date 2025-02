Amazon też rezygnuje z DEI. Czy filmy i seriale przestaną być "woke"?

Poza Amazonem i Disneyem to samo robi właśnie PBS, a Federalna Komisja Łączności prowadzi śledztwo w sprawie praktyk DEI w Comcaście (NBCUniversal). Te działania wpisują się w szerszy, rosnący trend, obserwowany wśród korporacji technologicznych, które rewidują swoje podejście do polityki inkluzywności. Firmy takie jak Google czy Meta również dokonują zmian w swoich programach różnorodności, reagując na polityczne i społeczne zmiany. A to zapewne dopiero początek.



Jasnym jest, że programy DEI były częścią szerszych działań korporacyjnych i taktyk dostosowanych do obecnych trendów i polityczno-prawnego kontekstu. Dopiero teraz szydło naprawdę wyjdzie z worka: obserwując kolejne ruchy firm przekonamy się, które z nich to tylko chorągiewki, a które naprawdę wierzyły w wartość inkluzywności - i wprowadzą teraz alternatywne strategie wspierające równość.



