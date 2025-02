Pitbull ujawnił, dlaczego zdecydował się przyjechać do Polski

We wtorek do fanów Pitbulla dotarła elektryzująca informacja - okazało się, że wykonawca uwielbianych hitów takich jak "Hotel Room", "International Love" czy "Give Me Everything", wyruszy w trasę koncertową po Europie i Wielkiej Brytanii. Europejską część trasy Party After Dark Tour artysta rozpocznie koncertem w Dublinie, a ostatnim przystankiem będzie Sztokholm. Pitbull zagra w sumie 14 koncertów, a na 11 z nich gościnnie wystąpi również Shaggy.