Artyści nagrali album, którego nie słychać. Zrobili to właśnie po to, aby ich usłyszeć

Płyta "Is This What We Want?" (pol. "Czy to jest to, czego chcemy?") składa się z 12 utworów, których tytuły układają się w hasło: "The British Government Must Not Legalise Music Theft To Benefit AI Companies" (pol. "Brytyjski rząd nie może zalegalizować kradzieży muzyki, aby skorzystały na tym firmy zajmujące się sztuczną inteligencją"). Współautorami albumu są m.in. Kate Bush, Damon Albarn, Annie Lennox, Tori Amos, Billy Ocean, the Clash, kompozytor Hans Zimmer oraz rodzina muzyków klasycznych Kanneh-Mason.