Tak Justyna Steczkowska zaprezentowała się na Eurowizji 1995 roku. To była klapa

Dublin, maj 1995 roku. Choć to już 40. Konkurs Piosenki Eurowizji, to dla Polski jest to dopiero 2. edycja muzycznego wydarzenia. Nastroje po poprzednim roku są znakomite - Edyta Górniak zaczarowała wówczas jurorów utworem "To nie ja!", zajmując 2. miejsce ze 166 punktami; do tej pory żadnemu polskiemu reprezentantowi nie udało się osiągnąć tak wysokiego wyniku. Choć początkowo do Irlandii miała pojechać Alicja Borkowska, jury zadecydowała, że zamiast niej na scenie zaśpiewa 23-letnia Justyna Steczkowska. Młoda artystka zaprezentowała na konkursie utwór "Sama" napisany przez Mateusza Pospieszalskiego i Wojciecha Waglewskiego, który, choć teraz wspominany jest z sympatią, nie zapewnił wokalistce upragnionego zwycięstwa.