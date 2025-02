Koncerty w Polsce naprawdę są droższe niż za granicą. AC/DC to nie wypadek przy pracy

Oznacza to, że przyzwyczailiśmy się do dobrego, a dobre może mocno uderzyć po kieszeni. Pocieszeniem może być to, że nie tylko nas - w mediach społecznościowych obecnie trwa debata na temat kosmicznie drogiego koncertu Kendricka Lamara, który i tak najprawdopodobniej wyprzeda się w ekspresowym tempie. A skoro jest na takie wydarzenia gigantyczny popyt, organizatorzy zapewne będą co jakiś czas przesuwać granicę, by dowiedzieć się, ile ludzie są w stanie zapłacić za to, by zobaczyć ukochanych artystów. I z każdym kolejnym wydarzeniem będą to prawdopodobnie coraz większe sumy.