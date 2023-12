Pamiętacie serial "Camera Cafe"? Właśnie pojawiła się świeżutka wersja

„Camera Cafe” to serial komediowy oparty na francuskim formacie. W polskiej wersji zabiera widzów do małej, lokalnej firmy. Po raz kolejny w centrum wydarzeń jest automat do ciepłych napojów, stojący w głównym holu firmy. To właśnie przy nim można poplotkować o tym, co się dzieje w biurze: kto z kim i dlaczego. Jak czytamy w opisie nowej wersji serialu, automat to też punkt w firmie, gdzie można odreagować, odbyć niezobowiązujący small talk czy odpiąć wrotki. Trzeba jednak uważać, żeby nie za bardzo, bo w końcu szef wszystko widzi.