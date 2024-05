Polityka dzieli ludzi, w filmach też, ale Netflix się tym nie przejmuje. Czas na „Polowanie”

Jeżeli chodzi o resztę, no cóż, nie jest najlepiej. Dużo tutaj skrajnych emocji i nie chodzi jedynie o bohaterów tytułu. Trzeba w tym miejscu przyznać, że film „Polowanie” to sinusoida. Początek jest okropnie toporny i bardzo ciężko jest przez niego przebrnąć. Warto jednak to zrobić, gdyż środek jest zdecydowanie lepszy. To właśnie tam akcja jest wartka, aktorzy się rozkręcają, dochodzi coraz więcej wątków i można się w to wszystko dość mocno wkręcić. Niestety tylko po to, aby na koniec znów wrócić do punktu zero. Zakończenie tej historii woła o pomstę do nieba. Produkcja jest dosłownie ucięta, jakby komuś skończyła się taśma. Niby widzowie dostają ostateczne domknięcie tej opowieści, ale w odpowiednim momencie nie mogą mrugnąć, aby niechcący tego nie przegapić. Najbardziej interesujące wątki nie zostają w żaden sposób wyjaśnione. Głównie dlatego, że ekranowy Michał Król w jednej ze scen postanawia… mieć wszystko w głębokim poważaniu. Znajduje się już na dnie i zależy mu jedynie na odzyskaniu rodziny, a to wiąże się z tym, że macha ręką na to, co mu się przytrafiło. Oczywiście wraz z nim my również musimy to zrobić. A szkoda, bo wiele filmów i seriali udowodniło już, że historia rodem z małych miasteczek potrafi być naprawdę interesująca. Zamknięta hermetycznie społeczność, wewnętrzne tajemnice i sekrety, o których wiedzą jedynie miejscowi. Brzmi super, prawda? W tytule „Polowanie” nie będziecie mogli obcować z takim klimatem zbyt długo.