Ten polski serial kryminalny to nowy hit Netfliksa - i jest świetny. Wyprodukowała go TVP

Często bywa tak, że polskie produkcje, które nie cieszyły się popularnością w chwili ich debiutu, za sprawą Netfliksa trafiają do TOP-ki tytułów w serwisie i przeżywają swoje drugie życie. Tak było choćby z filmem "Piep*zyć Mickiewicza", który, w przeciwieństwie do kin, w VOD święci triumfy - i to najprawdopodobniej wysoka oglądalność produkcji z Dawidem Ogrodnikiem w roli głównej skutkowała nawet tym, że twórcy dostali zielone światło na sequel - "Szkoła życia". Podobnie wygląda to w przypadku "Dziewczyny influencera" czy 5. już części "Kogla Mogla", a także serialu "Krucjata", który w 2 dni od premiery na Netfliksie wspiął się na 1. miejsce do TOP 10 produkcji serwisu.