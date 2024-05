Polski thriller króluje na Netfliksie. Nawet „Kogel Mogel 5” nie dał mu rady

„Polowanie” to thriller polityczny w reżyserii Pawła Chmielewskiego. Swojej kinowej premiery doczekał się 10 listopada 2023 roku, a teraz można go obejrzeć w serwisie Netflix. Poruszaną przez niego tematyką jest niszczenie jednostki przez panujący system. Nie od dziś wiadomo, że filmowi twórcy uwielbiają politykę, choć jest to obszar niezwykle dla nich niewygodny. Nigdy do końca nie wiadomo, jak widzowie odbiorą konkretne przedstawienie tego aspektu lub zwyczajnie samą na to wizję. W szczególności, gdy dany tytuł jest w całości oparty na prawdziwych wydarzeniach, a tak też jest w przypadku produkcji „Polowanie”. Chodzi w tym miejscu o historię Adama Pawlickiego, burmistrza Jarocina. Przynajmniej tak twierdzi sam zainteresowany. Wielokrotnie wspominał o tym m.in. za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Z kolei reżyser, Paweł Chmielewski, zaznaczał przede wszystkim, że tytuł „Polowanie” ma zachęcić swoich odbiorców do tego, by bacznie przyglądali się temu, co robią samorządy w ich miastach, gminach czy powiatach. Podkreślał, że mają one realny wpływ na nasze życie codzienne, więc nie możemy być wobec ich działań bierni.