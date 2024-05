Netflix: co obejrzeć? Zebraliśmy 5 świetnych nowości na weekend

Po szalonym długim weekendzie wiele osób ma pewnie ochotę na to, by zrelaksować się w zaciszu domowym. W takim wypadku warto zajrzeć do biblioteki Netfliksa, gdzie w ostatnim czasie pojawiło się kilka perełek. W TOP-ce serwisu wciąż utrzymuje się "Reniferek" (pisaliśmy o nim na łamach Spider's Web) i "Sprawa Asunty" (tutaj możecie zapoznać się z recenzją), a także polski serial i hit TVP "Krucjata" oraz "Akademia Pana Kleksa", która wspięła się na sam szczyt zestawienia. Co obejrzeć w weekend oprócz najpopularniejszych tytułów Netfliksa? Zebraliśmy 5 najciekawszych nowości ostatnich dni.