Gęsty thriller i czarny humor to esencja nowego serialu Netfliksa. Ta produkcja to petarda

Bohaterką serialu "Bodkin" jest Dove (Siobhan Cullen), pochodząca z Dublina dziennikarka śledcza, która pracuje w Londynie dla gazety "The Guardian". Twardo stąpająca po ziemi kobieta jest konkretną i zdeterminowaną reporterką, którą interesują wyłącznie fakty. Dove mierzy się jednak z największym kryzysem zawodowym w swojej karierze, kiedy odkrywa, że jej informator powiesił się w swoim mieszkaniu. Wbrew sprzeciwom dziennikarki, redaktor naczelny decyduje się na przeniesienie jej z Londynu do rodzinnej Irlandii, gdzie ma zająć się współpracą z podcasterem Gilbertem Powerem (Will Forte).



Gilbert jest największym przeciwieństwem Dove - czarujący amerykański podcaster o irlandzkich korzeniach przyciąga do siebie ludzi swoim urokiem, by zaskarbić sobie ich sympatię, wzbudzić zaufanie i wydobyć najgłębiej skrywane wspomnienia. Gilbert wraz ze swoją researcherką, Emmy (Robyn Cara), postanawiają zbadać tajemniczych zaginięć sprzed 25 lat, które miały miejsce po obchodach Samhain, czyli irlandzkiego odpowiednika Halloween. Wraz z niezadowoloną Dove udają się do miasteczka Bodkin, gdzie ćwierć wieku temu odkryto zniknięcie trzech osób: Fiony Doyle, Malachiego O'Connora i anonimowego chłopca. Z biegiem czasu okazuje się, że wątki zaczynają się ze sobą zbiegać, a bohaterowie odkrywają, że pozornie idylliczne miasteczko skrywa mroczną tajemnicę.