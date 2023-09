Telewizja wycięła dwa skecze Kabaretu Skeczów Męczących. O co poszło? O politykę

"Letnia Klinika Skeczów Męczących" to zestaw najnowszych skeczy Kabaretu Skeczów Męczących, który wyemitowany został 3 września. Dwa skecze zostały jednak wycięte z programu. A jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o politykę. To miały być najmocniejsze występy w show: skecz o styliście fryzur oraz PIS-neylandzie. Tematem tego pierwszego jest drukowanie pieniędzy przez rząd, natomiast bohaterem drugiego jest Jacek Sasin, który szukając dobrej strategii na zbliżające się wybory, wmyśla park rozrywki poświęcony PIS-owi.