Polsat odpowiada na oburzenie widzów. Poszło o wulgarny skecz Kabaretu Młodych Panów

O co chodzi w skeczu, który narobił tyle szumu? Głównym bohaterem był sprzedawca, do którego przychodzą kolejni klienci. Jednym z nich był mężczyzna, który zakupił papugę. Po zakupie zszedł ze sceny by po chwili wrócić, skarżąc się na komendy wygłaszane przez ptaka. Po otwarciu pudełka, w którym znajdować się miała papuga, w amfiteatrze w Kielcach, rozległo się hasło: J***ć PiS!