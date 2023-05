Chcą zrobić nową wersję "Żon Hollywood". Niestety, polskie milionerki mają gdzieś takie programy

Jeśli wierzyć doniesieniom Plotka, jakoby większość kobiet bizneswoman, odmawiała udziału w show, bo musiałyby zrezygnować na trzy miesiące z pracy, to wcale im się nie dziwię. Jeśli Polsat chce faktycznie zaangażować silne kobiety do programu, zarządzające swoimi biznesami, mam wątpliwości, czy to się uda. Nie mówimy tutaj o celebrytkach, które są zamożne i mają mnóstwo wolnego czasu, tylko o kobietach, które krok po kroku budowały swoją pozycję i są zapracowane. Zastanawiam się, czy takie reality show to właśnie dla nich miejsce. Podejrzewam, że takie kobiety raczej nie muszą chwalić się swoją pozycją i bogatym życiem. One je mają i ten, kto ma wiedzieć, że ta kobieta jest milionerką, ten wie. Życie na świeczniku nie jest dla każdego i nie każdy ma ochotę, aby podglądano go w codziennych sytuacjach. Podejrzewam jednak, że jeśli ekipie Polsatu uda się stworzyć ten program, może on być wielkim hitem stacji. Ja również chętnie go zobaczę.