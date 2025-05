Piep*zyć Mickiewicza 2 na Prime Video. Jest data premiery filmu w streamingu

"Piep*zyć Mickiewicza" zadebiutowało w polskich kinach na początku 2024 roku. Mało kto jednak chciał rodzimą wersję niemieckiej "Szkolnej imprezki" (oryg. "Fuck ju Gohte") oglądać na wielkim ekranie. Niedługo potem film trafił jednak na Netfliksa i tam... okazał się hitem. Dlatego niedługo po jego streamingowej premierze pojawiła się informacja, że dostaniemy sequel. Ten nadszedł parę miesięcy temu - dokładnie pod koniec stycznia.



"Piep*zyć Mickiewicza 2" przedstawia dalszy ciąg losów znanych nam licealistów. Do klasy wychowanków przebojowego Jana Sienkiewicza dołącza autystyczny kolega. Rówieśnicy początkowo podchodzą do niego z dystansem, ale szybko zmieniają swoje nastawienie, wciągając go do swojej paczki. Zamierzają nauczyć go podrywu, co staje się przyczynkiem do wielu rubasznych żartów.