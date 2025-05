Love story, jakiego potrzebowaliśmy. Ten polski film podbijał kina, a teraz Netfliksa

Jeśli chodzi natomiast o Agatę, to dzięki scenom z gwarem miasta możemy nawet w minimalnym stopniu postawić się na jej miejscu, aby zrozumieć, w jaki sposób odbiera (nie zawsze przyjemne) sygnały z zewnątrz. Ale właśnie - tak jak wspomniałam wcześniej - przez to, że to jej osobowość została postawiona na pierwszym miejscu, to niepełnosprawność zeszła na dalszy plan. Mniej interesuje nas to, w jaki sposób straciła wzrok, a bardziej to, jaką jest osobą.